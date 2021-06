Het duurde even, maar Davy Pröpper is op tijd binnen voor de eerste training van PSV

Swansea City heeft bijna twee miljoen euro over voor PSV-spits Joël Piroe

11 juni PSV-spits Joël Piroe heeft zich in de belangstelling gespeeld van Swansea City, een topclub in het Championship. De nummer vier van het tweede niveau van Engeland ziet in hem voor komend seizoen een versterking en heeft een kleine twee miljoen euro op hem geboden bij PSV.