Het eerste stapje richting een Zahavi-hoekje in het Philips Stadion is een feit

Eran Zahavi haalde zondag weer eens de opening van het tv-journaal in zijn geboorteland. De 33-jarige PSV-aanvaller is in Israël een ster, met alle voor- en nadelen die daar soms aan kleven. Dit keer waren zijn twee goals voor PSV in de topper tegen Ajax hét onderwerp van gesprek in alle sportitems en -kranten, die maandenlang weinig positiefs over zijn entree in de eredivisie konden melden.