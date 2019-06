Het eerste tussenrapport voor PSV-manager John de Jong is pas eind juli op te maken

Op een van de meest wonderlijke en veranderlijke handelsplatforms ter wereld (de transfermarkt in de voetballerij) kan alles van vandaag op morgen overigens totaal anders zijn. PSV heeft een aantal lijnen uitstaan (van een aantal in de media nog onbekende spelers tot Toni Lato tot Robbin Ruiter), waar op een willekeurig moment aan getrokken kan worden. De werkelijkheid van nu is dat er een paar belangrijke vacatures (achterin) is, een aantal internationals later deze week pas traint en een enkeling nog langer bij een nationale ploeg zit (Pereiro bij Uruguay). Ook zijn er spelers die een blessure opliepen (Lozano, Unnerstall, Gutiérrez). Twee basiskrachten van vorig seizoen (Daniel Schwaab en Angeliño) zijn al weg of op weg naar een nieuwe club. Meer transfers (van Steven Bergwijn bijvoorbeeld) zijn allesbehalve uit te sluiten.

Haast

PSV heeft door het naderende treffen met Basel haast op de transfermarkt en net als in het gewone leven is haastige spoed zelden goed. Zeker in een wereld die niet te sturen is door de Eindhovenaren, omdat daarvoor de financiële middelen ontbreken en andere clubs en spelers (al dan niet op advies van een zaakwaarnemer) hun eigen keuzes soms weken willen uitstellen. Ze kunnen de haast van PSV zelfs uitspelen. Vorig jaar zat het mee en lijfde de club relatief snel Denzel Dumfries en Angeliño in, om maar twee belangrijke voorbeelden te noemen. Dit jaar is nog veel onduidelijk, terwijl de klok voor PSV doortikt richting Basel-thuis en -uit. Het is ondertussen nog de vraag of een aantal (basis-)spelers de komende periode bij PSV blijft, iets waar de club snel duidelijkheid over wil. Steven Bergwijn heeft nooit erg krachtig gereageerd op de belangstelling van Ajax bijvoorbeeld. Hij staat ervoor open, zoveel is wel duidelijk.

De transferperiode voor PSV is waarschijnlijk in twee blokken op te delen, waarbij Van Bommel op een gegeven moment (vanaf begin juli) een vaste kern voor de Champions League-voorrondes intact zal willen houden. Zodra de Europese resultaten in augustus bekend zijn, kan een tweede fase ontstaan waarbij tot 1 september nog transfers kunnen plaatsvinden.

De club begint over precies vier weken tegen FC Basel meteen onder sportieve hoogspanning. Naast sportief prestige gaat het in de Champions League-voorrondes om vele tientallen miljoenen, die belangrijk zijn om in Eindhoven de felbegeerde transferpot voor de toekomst te kunnen vormen. Worden de Zwitsers verslagen, dan is in ieder geval de groepsfase van de Europa League veiliggesteld. Hoe belangrijk dat is, merkte de club in seizoen 2017/2018. In de zomer van 2017 was het Kroatische Osijek in de Europa League-voorrondes te sterk voor PSV en zat de leiding plots met een gat in de begroting van vele miljoenen.

Tussenrapport

Pas aan het einde van de tweede voorronde kan technisch manager John de Jong (42) zijn eerste tussenrapport in ontvangst nemen. Een aantal supporters is al bezorgd, omdat aankopen nog uitblijven en er veel uitgaand verkeer is bij PSV. Daarbij gaat het - behoudens Angeliño en Schwaab - vooralsnog om spelers die niet in de plannen voor komend seizoen voorkomen. Ibrahim Afellay kwam nog wel als ‘bonus’ binnen en Sam Lammers is terug uit Heerenveen. Op 30 juli blijkt of PSV erin is geslaagd om met het onder verantwoordelijkheid van De Jong samengestelde bouwwerk de strijd aan te gaan met FC Basel. Tot die tijd zal er zeer waarschijnlijk nog van alles veranderen en zal een aantal aankopen ongetwijfeld ook weer voor enthousiasme zorgen.

Pas op 1 september is een definitief oordeel over de onder auspiciën van De Jong gevormde selectie te geven, waarbij de prijzen pas acht maanden later verdeeld worden. Vooral interessant is de komende dagen hoe PSV reageert als Ajax daadwerkelijk een bod neerlegt voor Steven Bergwijn en hij een persoonlijk akkoord met de Amsterdammers zou kunnen bereiken. Is er nog een weg terug na het ‘holderdebolder-nee’ van vorige maand? In Eindhoven dook iedereen bijkans over elkaar heen bij de combinatie van de woorden Bergwijn en Ajax. “Onbespreekbaar, tegen geen enkel bod”, zo klonk het. Inmiddels lijkt de soep een stuk minder heet te worden gegeten dan destijds opgediend. Alles in de voetballerij is te koop, is nu eenmaal de praktijk. Dus ook Steven Bergwijn. In het dreigende pokerspel over een transfer is de jonge aanvaller voorlopig de rust zelve gebleven en werd ook duidelijk dat hij zelf wel open staat voor een stap naar Amsterdam. Écht kleur bekennen? Dat heeft Bergwijn nog niet gedaan, maar door niet krachtig afstand te nemen van de eerdere Amsterdamse vrijage eigenlijk ook weer wel.