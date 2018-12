Het gaat ineens pijlsnel met Michal Sadílek: ‘We moesten meer in de duels komen’

PSV na haperhelft alsnog overtui­gend naar de winterti­tel

22 december PSV is winterkampioen en blijft dus tot de hervatting van de eredivisie in januari lijstaanvoerder. De landskampioen bedwong zaterdagavond AZ in eigen huis met 3-1 en boekte daarmee de zestiende overwinning in zeventien eredivisieduels.