Het is een ratjetoe bij PSV, in een fase waarin de ploeg uitgeleerd had moeten zijn

PSV-fan 'Wily Simba' hangt iedere avond urenlang rond bij het Philips Stadion in de hoop nieuwe spelers te spotten

Bij het Philips Stadion duikt in transferweken iedere avond ‘Wily Simba’ in zijn zwarte wagen op, een 28-jarige PSV-supporter die compleet maf is van voetbalnieuws. Urenlang droomt hij ervan om bij het stadion een nieuwe speler te spotten en bij voorkeur nét iets eerder dan andere supporters. ,,Maar het is me niet te doen om primeurs. Ik ben gewoon enorm nieuwsgierig naar wat er bij de club gebeurt en houd mensen graag op de hoogte.”

27 januari