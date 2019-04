Het is in veel wedstrijden leuker om naar PSV te kijken als Érick Gutiérrez speelt

Het PSV-publiek mengde zich zondagmiddag ongevraagd in de zoektocht naar het juiste middenveld voor de Eindhovenaren. PSV was vier klassen beter dan ADO Den Haag, maar slaagde er lang niet in om de wedstrijd in het slot te leggen.

PSV oogde - ietwat gechargeerd - opnieuw als een degelijke betonmolen. ADO had geen schijn van kans, maar PSV miste een puzzelstuk om het overwicht te bekronen met meer dan één goal. Opnieuw gingen veel ballen breed en oogde het voetballend soms wat armoedig, zonder dat ADO ook maar ergens aanspraak op kon maken. Dit PSV let in dit soort wedstrijden prima op de winkel, maar mag soms wat groter denken. Met een iets aanvallender ingestelde middenvelder in het blok voor de defensie moet het toch ook lukken om te winnen, zou je zeggen. Het komt niet alleen het kijkspel ten goede, maar geeft de ploeg in balbezit ook een extra impuls als de tegenstander voor de eigen goal gaat hangen.

Duizenden kelen in het Philips Stadion schreeuwden na rust dan ook logischerwijs om ‘Guti’, oftewel Érick Gutiérrez. Een man die vorig jaar de ‘transferfetisjisten’ wakker hield en de hoop naar nieuwe successen van PSV aanwakkerde. Met hem en de andere invaller Cody Gakpo leek PSV een stuk meer - ook gechargeerd - op een swingende machine.

Veegpartij

Gutiérrez kwam dankzij doortastend werk van technisch manager John de Jong naar PSV, vorig jaar in augustus. Hij kwam niet alleen, maar zag en overwon bij zijn debuut in het uitduel met ADO ook. Wat een weelde bij een invalbeurt die geen enkele PSV-supporter zal vergeten...... Eerst bediende hij zijn voetbalvriend Hirving Lozano, die een bal op maat fraai afwerkte. Daarna scoorde de Mexicaan zelf van afstand en sloten de Eindhovense fans hem direct in de harten, na een veegpartij die eindigde in 0-7.

De sportman in Érick Gutiérrez moet zeven maanden later de ontgoocheling nabij zijn geweest en zich gevoeld hebben als een gekooide tijger. In twaalf eredivisiewedstrijden kreeg de Latijns-Amerikaan tien minuten speeltijd. PSV kende een moeizame periode, maar desondanks kwam ‘Guti’ amper of niet aan bod. De buitenwereld ging gissen naar oorzaken. Wat zou er toch aan de hand zijn met de Mexicaans international? Trainde hij niet goed? Was hij gebrouilleerd geraakt met de trainers? Was er iets anders?

Boetseren

Niets van dat alles. Gutiérrez heeft zich een buitengewoon aimabel mens getoond, door ondanks zijn reserverol geen enkele wanklank over PSV te laten horen. Steevast kwamen er vanaf zijn twitter-account aanmoedigingen voor de ploeg. In interviews gaf hij aan dat hij nog harder moest werken om voor meer speeltijd in aanmerking te komen. Gutiérrez was in de winterstop ook zo eerlijk om te vertellen dat hij zich als ‘nummer tien’ niet echt senang voelde. Dat was op het veld ook zichtbaar. Hij is een voetballer die het spel graag meer voor zich heeft, om de eerste of tweede fase van de opbouw van PSV vorm te kunnen geven. Aanvallen kan hij als de beste boetseren met soms prachtige steekpasses.



Er is een ‘maar’ bij het opstellen van Gutiérrez en dat is zijn defensieve en organisatorische vermogen. De Latijns-Amerikaan is het niet gewend dat hij snel onder druk wordt gezet aan de bal, wat bijvoorbeeld bij PSV-AZ leidde tot een tegengoal. Hij moet zich het spel van PSV (dat voor een belangrijk deel ook gericht is op het voorkomen van tegengoals) meer eigen zien te maken. Dat is voor de buitenwacht niet te zien bij de trainingen die PSV op de eigen Herdgang afwerkt, maar uiteraard wel voor de technische staf van PSV. Voorlopig woog de aanvullende plus van ‘Guti’ voor Mark van Bommel niet op tegen de defensieve min. De coach zoekt naar de juiste balans en kijkt ook of spelers complementair zijn aan elkaar en wat een wedstrijd vraagt. Voor het duel met ADO Den Haag vielen de afwegingen opnieuw niet gunstig uit voor Gutíerrez.

Van Bommel lijkt daarin voor de buitenwereld soms wat dogmatisch op te treden, maar het is lastig om erover te oordelen zonder het zien van trainingen. Dat Gutiérrez het in veel wedstrijden leuker maakt om naar PSV te kijken, is een feit. Hij lijkt de ballen soms neer te kunnen leggen waar hij wil en maakt het spel aantrekkelijker. Met hem in de ploeg zou ook Hirving Lozano een mentale opkikker kunnen krijgen, omdat het duo van oudsher een goede verstandhouding binnen en buiten het veld heeft. De twee begrijpen elkaar, hoewel ze qua persoonlijkheid enorm verschillen. Waar Lozano de soms wat moeilijk aanraakbare vedette is, is het ‘knuffelbeer-gehalte’ van Gutiérrez stukken hoger.

Vaardigheden

Of PSV met Gutiérrez in een prominentere rol daadwerkelijk meer punten had gepakt, is niet te bewijzen. Van Bommel vindt het niet belangrijk hoeveel een speler heeft gekost en vanuit zijn oogpunt is dat begrijpelijk, omdat hij de in zijn ogen beste spelers opstelt, die nodig zijn voor winst. Voor de club is dat niet altijd de meest prettige gedachte, omdat het ook wenselijk kan zijn om een gekochte speler in te passen. Gutiérrez is een Mexicaans international met bewezen vaardigheden aan de bal en moet zich defensief kunnen ontwikkelen. Gegeven die rol als international, is hij in verdedigend opzicht ook niet van suiker.