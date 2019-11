Het is onderhand crisis in het kwadraat bij PSV

Van Bommel krijgt met PSV de vijfde tik op rij: ‘Maar ik zie nog perspec­tief’

1:52 PSV was niet in staat om voetballend onder de druk van LASK Linz uit te spelen, vond trainer Mark van Bommel na de 4-1 nederlaag van donderdagavond in Oostenrijk. Het werd een schrobbering voor de Eindhovenaren in het Europa League-toernooi.