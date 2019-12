‘Het is ongelooflijk dat PSV zelfs dit moet dulden’

VIDEO PS­V-aanvaller Gakpo: ‘Ik denk dat wij vrij zijn in het hoofd’

9:01 In tegenstelling tot GVVV speelde PSV in het bekerduel van woensdagavond niet frank en vrij. Maar volgens aanvaller Cody Gakpo zit er bij de PSV’ers niets dwars in het hoofd. ,,Ik denk dat wij vrij zijn in het hoofd. We zijn allemaal mensen maar we moeten gewoon bij elkaar blijven en positieve energie er in brengen. We hebben nog één wedstrijd tot de winterstop en daarna moeten we fris terugkomen.”