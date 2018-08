Het is te vroeg om Maxi Romero al een miskoop te noemen

De druk van een fors prijskaartje voor een voetballer wordt dan ineens zichtbaar. Voor een enkeling lijkt het zien van zijn naam bijna hetzelfde te voelen als een ontstoken zenuw. De Argentijnse spits kwam eind december vanuit Zuid-Amerika over naar PSV en werd in eerste instantie voor een half jaar gehuurd. Meerdere Europese topclubs zaten achter hem aan. Sinds 1 juli staat hij op de loonlijst bij PSV, waar de jonge aanvaller nog bijna geen knikker heeft geraakt. Alleen in twee oefenwedstrijden bij het beloftenteam wist de 19-jarige centrumspits het net te laten trillen.