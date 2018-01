Het is weer oost, west, Luuk best bij PSV

Jürgen Locadia kreeg vorige week zijn droomtransfer en PSV haalde in december met een stevige greep in de spaarpot Maximiliano Romero binnen. Maar zoals het bij de koop van een paar schoenen gaat, is het ook in de voetballerij. Gooi nooit oude exemplaren weg, voor de nieuwe instapklaar zijn. Locadia was nog geblesseerd en PSV maakte de inschatting dat hij voor een fraai bod van zestien miljoen euro-plus kon vertrekken. Romero kwam ervoor terug, maar heeft nog tijd nodig om aan te haken. PSV is voorlopig dus nog aangewezen op Luuk de Jong, in Eindhoven al bijna goud van oud in een tijd waarin de gemiddelde selectie na pakweg vier of vijf jaar compleet vervangen is.





Zegemachine

Soms is terugvallen op het vertrouwde zo gek nog niet en De Jong betaalde het vertrouwen van de trainers en directeuren van PSV gisteren uit. Hij schoot na een schitterende voorzet van Albert Gudmundsson twee niet meer verwachte punten binnen voor de club. De Jong ging voorop in de strijd en inspireerde zijn ploeg. Hij had voor rust al een bal panklaar gelegd voor Steven Bergwijn, die de 0-1 kon intikken. Ook na een tegenvaller in de vorm van een door Heracles benutte penalty bleef de Achterhoeker loeren op zijn kans. Net voordat in Almelo het alarm zou afgaan, kraakte De Jong alsnog de code van van de zegemachine en bleef heel Heracles verbijsterd achter.

In extremis

Hoe flikt de koploper dat toch telkens? Voor de derde keer al in dit seizoen gingen de punten in extremis naar PSV. ,,Het mag van mij ook eerder hoor," zei Phillip Cocu er onderkoeld over. Natuurlijk jubelde de coach van binnen, maar hij had ook gezien dat zijn team het ontzettend moeilijk had gehad in Almelo. Als PSV over ruim drie maanden de titel pakt, is dat ook het kampioenschap van de laatste seconde. In die ene tel voor het laatste fluitsignaal greep de ploeg van Phillip Cocu deze voetbaljaargang al zes punten. Door een wonderbaarlijke samenloop van omstandigheden hing ook Heracles op het nippertje aan het spit.

Teamspeler