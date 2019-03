Het middenveld van PSV is hét vraagstuk

Langzaam maar zeker schakelt de voetballerij weer over naar de nationale competities, waarin de eindfase van het seizoen in zicht komt. De afgelopen tien dagen heeft Mark van Bommel volop kunnen ‘twijfelen’ - zoals hij dat zelf noemt - over de opstelling van PSV aanstaande zondag in de Johan Cruijff Arena. Bij winst in de uitwedstrijd tegen Ajax kan PSV de titel nauwelijks meer ontgaan, een gelijkspel zal ook gevierd worden als een belangrijke zege en na een nederlaag ligt alles weer volledig open. PSV heeft dan nog altijd alles in eigen hand, maar kan zich mogelijk niets meer permitteren.