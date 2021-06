Het programma van PSV naar de belangrijke voorronde-zomer is bijna volledig bekend

In totaal speelt PSV vier oefenduels, voor de eerste wedstrijd in de Champions League-voorronde wordt afgewerkt. Op zaterdag 3 juli is het Belgische RWDM de tegenstander in een besloten oefenduel. Op woensdag 7 juli wordt in Duitsland tegen Delbrücker SC gespeeld, de oude club van trainer Roger Schmidt. Daarna volgt op 10 juli een oefenduel met VfL Osnabrück, een ploeg die komend seizoen in de derde Bundesliga uitkomt.

Grotere tegenstander

PSV speelt midden juli ook nog een wedstrijd tegen een qua naam grotere tegenstander, van vergelijkbaar niveau met de tegenstanders die de ploeg in de Champions League-voorrondes kan ontmoeten. Op 20 of 21 juli speelt PSV de eerste wedstrijd in een tweeluik in de tweede voorronde van het grootste Europese clubtoernooi. Mogelijke tegenstanders zijn Galatasaray, Rapid Wien of FC Midtjylland. De return is op 27 of 28 juli.