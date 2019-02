Het resterende programma van PSV en Ajax op een rijtje

video Gakpo: Als het een beetje meezat, hadden we gewonnen

18:02 Cody Gakpo viel opnieuw goed in bij PSV, maar dat was niet wat het meest bij de Eindhovenaar bleef hangen na het gelijkspel tegen Feyenoord. ,,De teleurstelling overheerst natuurlijk. Ik denk dat we in staat waren om de wedstrijd naar ons toe te trekken. Helaas lukte dat niet”, baalde hij.