Het sportieve leven lacht 'Guti' toe: ‘Belangrijk om de anderen aan te blijven moedigen’

De Mexicaan moest lang wachten op zijn kans, die gisteravond tegen Excelsior kwam. Het sportieve leven in Eindhoven lacht hem toe, nu Gutiérrez voortvarend begon. Op een plek die misschien niet direct zijn natuurlijke positie in een elftal is, maar hij zorgde er na een goede start met name in de tweede helft voor dat hij het spel toch naar zich toetrok. ,,Ik begreep de situatie tot nu toe, omdat het bij PSV goed ging en de andere middenvelders lieten zien dat ze goede spelers zijn. Dan is het belangrijk om de anderen aan te blijven moedigen", zei hij na de forse 6-0 zege.