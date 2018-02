Het transferbeleid van PSV is soms moeilijk te begrijpen

BLOGOf PSV er goed aan heeft gedaan om deze winterstop geen linksback te kopen of huren, is over drie of vier maanden duidelijk, en misschien al wel eerder.

De club moet kampioen worden om dit seizoen nog als geslaagd de boeken in te laten gaan, na de historische Europese uitschakeling tegen Osijek en de eliminatie in het bekertoernooi.

Wenkbrauwen

Twee jaar op rij geen prijs blijft bij een van de drie Nederlandse topclubs zelden zonder gevolgen en dus moet de voorsprong van 7 punten in de eredivisie in de komende 14 duels succesvol verdedigd worden. Er fronsen in Eindhoven meerdere wenkbrauwen vanwege het aantrekken van spits Maximiliano Romero (kosten meer dan tien miljoen euro) in plaats van een verdediger, maar het betreft hier de facto een aankoop voor komend seizoen. De hoofdmoot van deze kostenpost hoeft ook pas later (in juli) te worden afgerekend door PSV, dat hem nu huurt.

Vreemd

Vooropgesteld, het binnenhalen van de titel hangt uiteraard niet direct af van het feit of er wel of geen linksback als back-up is gekomen bij PSV. Wel is het op zijn minst zeer opmerkelijk te noemen dat PSV er nu twee transferperiodes niet in is geslaagd een verdediger aan te trekken, die de club dolgraag wilde inlijven. Ondanks alle onverwachte omstandigheden (en de toelichting die PSV gaf meewegend), blijft het vreemd dat de linkerkant van de selectie niet is versterkt. Kost dit de club uiteindelijk aantoonbaar punten, bijvoorbeeld bij schorsingen en/of blessures, dan kan dit de leiding van PSV worden aangerekend. Het verleden wijst overigens uit dat PSV met Joshua Brenet in de basis meer punten haalt dan zonder hem, voor wat die statistiek waard is.

Geflest

Directeur voetbalzaken Marcel Brands had deze transferwinter naar eigen zeggen niet veel te besteden, is min of meer geflest bij het halen van Lumor, wilde het groepsproces bij koploper PSV niet verstoren (PSV staat ook tamelijk ver voor) en zijn club heeft dit seizoen niet meer zoveel wedstrijden te gaan. Dat zijn steekhoudende argumenten, die ervoor pleiten om geen rigoureuze wijzigingen meer door te voeren.

Beleid