Het tropenjaar van commercieel directeur Frans Janssen: ‘PSV staat als een huis’

Frans Janssen stond dit jaar vaker met zijn foto en een verhaal op de sportpagina’s van een krant dan menig commercieel directeur van een voetbalclub ooit is gelukt. Nou ja, gelukt. Het was van tevoren totaal niet zo gepland, maar de 50-jarige bestuurder van PSV had in 2020 regelmatig wat uit te leggen aan de supporters van zijn club. Soms in positieve zin, bij mooie en grote sponsordeals. Philips blijft bijvoorbeeld op instigatie van topman Frans van Houten veel langer aan de club verbonden, PSV vond met Puma een nieuwe kledingpartner en strikte ook Swinkels Family Brewers (Bavaria) als Brainport-partner. ,,Ik vind het nog steeds heel bijzonder dat we dit soort namen juist nu voor het eerst of langer aan ons konden binden.”