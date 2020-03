Het vertrek van Ruud Hesp bij PSV is geen grote verrassing

Deceptie

Hesp was sinds 2013 aan PSV verbonden en volgde destijds Anton Scheutjens op om in de nieuwe staf van Phillip Cocu te gaan functioneren. In zeven jaar werkte hij vooral met Zoet, waarvan het laatste seizoen een deceptie werd. Hij werd daarvoor ook een aantal malen geprezen, bijvoorbeeld om zijn bijdrage in de technische staf op het gebied van spelhervattingen. In een aantal periodes was PSV succesvol op dit gebied en vanuit de spelersgroep werd meerdere malen gemeld dat Hesp daaraan een positieve bijdrage gaf.

Met name de gebeurtenissen rond Willem II-PSV van afgelopen november wil iedere PSV’er zo snel mogelijk vergeten. Hesp blunderde toen in de communicatie naar Zoet en Van Bommel besloot zijn keeper van de bank weg te sturen, waardoor de PSV-carrière van drievoudig kampioen Zoet voorlopig is geëindigd in een bus op het parkeerterrein van Willem II. Het vreemde was toen dat Lars Unnerstall bij PSV ineens van drie naar een ging en ook Robbin Ruiter, die een paar wedstrijden redelijk had gekeept, niet meer wist hoe het nou precies zat. Unnerstall heeft daarna de voorkeur gekregen en won na een aarzelend begin het vertrouwen van de PSV-achterban. Voor het uitbreken van de corona-crisis stak de Duitser in goede vorm.