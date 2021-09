Het vertrouwen van PSV-coach Roger Schmidt is na één ketser niet aangetast: ‘Ik geloof in wisselen op de goede momenten’

Roger Schmidt was de afgelopen dagen de meest besproken voetbalman in Nederland, door zijn wissels bij PSV-Feyenoord. De coach van PSV kreeg daar zelf niet zoveel van mee, behoudens dat het publiek in het Philips Stadion zijn beleid zondag afkeurde door middel van een portie gefluit. ,,Ik lees niets, dus weet ook niet wat er geschreven is”, gaf hij dinsdagmiddag aan.

De coach denkt naar eigen zeggen niet na of het allemaal goed is geweest wat hij heeft gedaan, zo vertelde hij daags voor het duel met Go Ahead Eagles. Hij kreeg een enorme bak kritiek wegens het wisselen van Cody Gakpo en natuurlijk ook door de 0-4 zeperd. ,,Als trainer moet je soms beslissingen nemen en daar denk je vooraf goed over na. De laatste weken en maanden heb ik ook besluiten genomen die goed uitpakten. Of het zondag allemaal anders was gegaan als we andere wissels hadden toegepast, is niet zeker. Het is niet zo dat één enkel besluit de wedstrijd beslist. We verloren de wedstrijd zondag ook omdat we gewoon slecht speelden. Iedereen kan en mag erover schrijven, maar dat tast mijn vertrouwen niet aan.”

Toekomst beïnvloeden

Geen enkele speler, collega of directeur heeft bij Schmidt geklaagd, zo gaf hij dinsdag voor het duel met Go Ahead Eagles aan. ,,Niemand is bij me gekomen. Als coach moet je met veel dingen rekening houden en elke dag een enorm aantal besluiten nemen. Als je die allemaal weer helemaal moet heroverwegen...... Je kunt alleen de toekomst beïnvloeden”, zegt hij. ,,Ik was verrast over de reactie in het stadion na de wissel na rust, omdat we nog steeds de wedstrijd konden winnen. Het is altijd fijner als de fans het team steunen en ik kan niet altijd doen wat de fans verwachten, omdat ik meer achtergronden heb.”

Schmidt vindt dat de situatie na zondag bij PSV niet gedramatiseerd moet worden. ,,Natuurlijk was het een grote nederlaag. We speelden ook allesbehalve groots. Van de wissels kun je altijd iets vinden, maar we hebben vijf mogelijkheden en die gebruiken we om goed over de gezondheid van onze spelers te waken. Tussen de wedstrijden door moet je wissels op de goede momenten toepassen om de juiste balans te houden. Mario (Götze) moest ik zondag wel uit de wedstrijd halen omdat hij spierklachten had. Na tien minuten al. Het was niet verstandig om hem te laten staan.”

Uitdaging

De trainer wil nu nog geen prioriteit aan wedstrijden geven. ,,Nee. We kunnen niet zeggen dat we de Europa League maar even laten schieten nu we de groepsfase hebben gehaald. Dat zou wat zijn. Er ligt wel een grote uitdaging voor ons de komende maanden, maar dat wisten we. We hebben een goede selectie en aangezien spelers niet altijd dezelfde vorm en hoeveelheid energie hebben, kunnen we wijzigingen aanbrengen.”