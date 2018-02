Het verweer van PSV in de zaak rond Lozano leek vooral op een statement

Drie duels schorsing was vrijdagmorgen het verdict in de tuchtzaak tegen Hirving Lozano. Die straf voor de topscorer van PSV en de eredivisie kwam niet onverwacht, ondanks het feit dat de leiding van PSV vond dat geen sprake was van een rode kaart. PSV kan nog in beroep.

Het verweer van PSV kwam neer op een pleidooi om de willekeur en inconsequentie in de competitie stop te zetten. Daarnaast vond PSV onder meer dat scheidsrechter Dennis Higler en zijn verklaringen ongeloofwaardig waren, dat de arbiter de hele avond slecht floot en meerdere dingen over het hoofd zag. Hij had de overtreding volgens PSV niet kunnen zien en greep eerst naar geel. Ook vonden drie van vier kennissen van directeur voetbalzaken Marcel Brands het geen rode kaart. Tevens had Hirving Lozano nog verklaard dat geen sprake was van een klap, Hij zette zich naar eigen zeggen af.

Niks uitgehaald

De vrees van veel PSV-supporters werd vrijdagmorgen bewaarheid. Het verwerpen van de schikking had niks uitgehaald en Lozano kreeg er zelfs een extra strafje bij. Drie duels onvoorwaardelijk was het eerste transactievoorstel en nu staat naast de drie wedstrijden schorsing nog een voorwaardelijke sanctie van een duel (voor een jaar) open. Een beroep tegen een schorsing of het afwijzen van een schikking is geen spel zonder nieten, zo blijkt maar weer. PSV kan het nog een keer proberen, maar of de club dat doet is nog onduidelijk.

Voor het volgen van de argumentatie van PSV was hoogstaande juridische kennis niet nodig. Voor het analyseren van de uitspraak ook niet.

Willekeur

De tuchtcommissie kan moeilijk de inconsequentie of willekeur in een hele competitie opheffen of aanpakken. Hoe vervelend en naar voor PSV ook, de commissie is er voor het beoordelen van een afzonderlijke situatie en die was dat Lozano met de arm een versnelde beweging maakte naar Lucas Woudenberg. Was het een duw of een klap? PSV beweerde het eerste, de aanklager vond het tweede. Afgezien van de verklaring van Lozano en de verklaringen van de spelers om hem heen, had het verweer van PSV misschien nog meer om dit punt kunnen draaien. Dat anderen voor dezelfde situatie op het veld niet of wel gestraft zijn? Het ging erom dat de regels in het voorliggende geval zouden worden gevolgd.

Incompetent

PSV gaf aan dat Higler slecht floot: AD en ED vonden dat afgelopen weekend ook. Een 4,5 was het cijfer dat Higler toebedeeld kreeg. Maar dan. Ga er maar aan staan om aan te tonen dat hij niet handelingsbekwaam en totaal incompetent op het veld stond. PSV had zelf ook wel kunnen nagaan dat, hoe begrijpelijk en terecht de frustraties over het optreden van Higler misschien ook zijn, dat niet zou lukken. Dat hij eerst naar geel greep en het voorval niet gezien zou hebben? PSV stelde in feite dat Higler liegt en stoelde dat onder meer op een paar ehhhss in een interview, wat natuurlijk geen onomstotelijk bewijs oplevert. De mensen die Marcel Brands had gebeld? Als Marc Overmars een paar mensen had gebeld, zouden ze misschien gezegd hebben dat het wel rood was voor Lozano.

Uit de beelden en de interviews was onvoldoende af te leiden dat Higler niet de waarheid sprak. Dat hij op basis van de wedstrijd PSV-sc Heerenveen een weekendje vrijaf zou mogen en in het Vennenbos zou kunnen bijkomen? Dat klopt wel. Het verweer van PSV was - in alle redelijkheid - ook niet zoveel meer waard dan de kosten voor een gezellig samenzijn tussen vrijdag en zondag in het park.

Individuele gevallen