Het waren 294 waanzinnige tellen voor PSV: 'Dit zal ik niet snel vergeten'

Elke PSV'er verliet de kleedkamer van het AFAS Stadion zaterdag met een heerlijk gevoel. De meeste spelers lachten nog niet uitbundig, maar waren wel zichtbaar ontspannen. Luuk de Jong kwam met de meest opvallende quote. ,,Je zal in de tweede helft bij een 2-0 stand even naar de wc zijn gegaan als Ajacied en een paar minuten later terugkomen terwijl het 2-3 is."

Tussenjaar

In 294 waanzinnige tellen was PSV van ploeg onder zware druk naar bijna-kampioen gegaan. Elke anderhalve minuut viel er na een ogenschijnlijk onoverbrugbare 2-0 achterstand ineens een goal. Na een zelden vertoonde ommekeer, een rode kaart voor Ron Vlaar en opnieuw drie punten was ook Nicolas Isimat-Mirin natuurlijk goedlachs. ,,Wat er hier allemaal gebeurd is", zei hij na afloop. ,,Dit zal ik niet snel vergeten." De Fransman heeft na een tussenjaar wel weer eens zin in een feestje, maar net zoveel zin om volgende week tegen Ajax nog een keer alles te geven. ,,We zijn er nog niet, maar het zou fantastisch zijn als het lukt. In Amsterdam speelden we dit seizoen niet goed en als we dat nu wel kunnen, slaan we onze slag. Deze overwinning van vanavond was zo enorm belangrijk, dat voelde iedereen."