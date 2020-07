Het wordt menens voor Maxi Romero 2.0, die de strijd om een basisplek aangaat bij PSV

Marcel Brands liet PSV als technisch eindverantwoordelijke veel goeds na, maar aan zijn laatste grote aankoop is vooralsnog niet het gezegde 'lest best' te koppelen. Spits Maxi Romero (21) geldt in Argentinië nog altijd als een grote belofte, maar heeft op de Nederlandse velden nauwelijks kunnen imponeren. Vorig jaar speelde hij op 26 april zijn laatste wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie. Aan de Competitieweg in Almere werd geen enkele toeschouwer warm van het optreden van de man die PSV eind 2017 ruim 10 miljoen euro kostte. In een aanval met Cody Gakpo, Mohamed Ihattaren en de inmiddels naar AZ vertrokken Zakaria Aboukhlal kwam Romero voor de vijfde keer op rij niet tot scoren en sloeg de wanhoop bijna toe.