‘Het zal over 90 minuten beter moeten bij PSV om de aansluiting met AZ te kunnen maken’

,,Het is goed dat er gewonnen is, het werd nog even spannend. Dat is natuurlijk niet wat je als PSV moet willen. Een thuiswedstrijd tegen Heerenveen moet je overtuigend winnen. Daar waren alle recepten voor in de eerste helft met een uitstekende Steven Bergwijn onder anderen. Je ziet dat PSV echt een offensieve impuls kreeg, maar dat valt in de tweede helft wel weg. PSV is er nog niet dat is duidelijk, maar soms moet je gewoon ergens doorheen en hopen dat dit PSV vertrouwen geeft.”