Heurelho Gomes staat in de finale van de FA Cup voor zijn laatste kunstje

De 38-jarige goalie stopt in principe na dit seizoen, zo liet hij eerder weten. Gomes heeft het goed naar zijn zin bij Watford, zoals hij dat eerder bij PSV had. Vier jaar lang heerste hij in het doelgebied van de Eindhovenaren, wat uitmondde in vier kampioenschappen. Gomes en centrale verdediger Alex stonden in seizoen 2004-2005 achterin bij het topelftal van PSV, dat net als Ajax in dit seizoen de halve finale van de Champions League wist te bereiken. In de eredivisie kreeg de ploeg dat seizoen maar 18 goals tegen, een record.