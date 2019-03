Hiddink: Arrogantie zit niet in PSV en Van Bommel

Dat zei Hiddink vanmorgen bij het programma De Tafel van Kees, waar hij samen met Ernest Faber, Marciano Vink en Hans Kraay jr. te gast was. Hiddink, in het verleden verdeeld over twee periodes trainer van PSV, voegde daar direct aan toe dat die arrogantie van nature niet in dit PSV zit. ,,En dat zit niet in Van Bommel. Tegen Ajax en tegen Feyenoord, dat zijn fantastische wedstrijden. Het zijn clichés, maar je moet het niet laten liggen in de provincie. Dat gebeurt meestal.”