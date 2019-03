Hirving Lozano ‘chipt’ en scoort voor Mexico, PSV-reserve ‘Guti’ valt in

Voor Lozano was het de 35ste interland en zijn negende goal voor de nationale ploeg. In het vriendschappelijke duel kwam ook Érick Gutiérrez in actie, die bij PSV momenteel buiten de boot valt. Hij kwam een kwartier voor tijd in het veld voor Andrés Guardado, die tussen 2014 en 2017 bij PSV speelde. ‘Guti’ verklaarde na afloop van zijn veertiende interland onder meer dat hij graag aan spelen wil toekomen in Eindhoven.