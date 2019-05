Hirving Lozano mist toernooi om de Gold Cup

De Mexicaan is mogelijk pas over twaalf weken weer topfit, al blijft dat een prognose met een slag om de arm. Een transfer blijft mogelijk, maar ‘Chucky’ moet eerst weer volledig fit zien te worden.

Het toernooi om de Gold Cup begint op 15 juni. Lozano kan dan waarschijnlijk wel weer individueel trainen, maar voor wedstrijden is het nog te vroeg. PSV gaat in principe op 1 juli naar Zwitserland, om het trainingskamp in Verbier te starten. Of hij dan volledig kan inhaken, is nog afwachten.