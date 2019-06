Hirving Lozano revalideert nog bij PSV in Eindhoven

Sam Lammers is terug bij PSV: ‘Ik had vlieguren nodig’

6:51 Sam Lammers is een van de nieuwe krachten bij PSV in het komende seizoen. De 22-jarige spits keert terug van sc Heerenveen. ,,Het is mooi om weer terug te zijn en hier de spelers die ik al kende terug te zien”, zei hij dinsdag na de eerste training van het nieuwe seizoen. ,,Ik wil veel spelen, dat is mijn doel.”