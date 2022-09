Hoe Anwar El Ghazi zijn carrière bij PSV kan reanimeren (en het getob in toppers in de eredivisie kan stoppen)

PS­V-trai­ner Ruud van Nistel­rooij put vertrouwen uit de zege op RKC: ‘Voor mij was het gewoon een penalty’

PSV won zondagmiddag moeizaam van RKC, door pas in blessuretijd de 1-0 op het scorebord te zetten. Trainer Ruud van Nistelrooij had vooraf al voorspeld dat het een hele lastige en moeilijke wedstrijd zou worden. ,,Het was van onze kant moeizaam, zeker qua tempo in de eerste helft. Toch kregen we kansen om met een voorsprong de rust in te gaan.”

11 september