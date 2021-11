Hoe een hersenschudding álles veranderde, maar niet de band tussen voormalig PSV-topman Westerhof en ex-prof Rianne Schorel

PSV’er Mwene na verrassen­de en nieuwe ervaring tegen AS Monaco: ‘Waren niet sterk genoeg aan de bal’

Hij was misschien wel de grootste verrassing in de basisopstelling van PSV, en dan vooral vanwege zijn positie. Phillipp Mwene (27) speelde dit seizoen uitsluitend als vleugelverdediger bij PSV, maar in Monaco was hij gisteravond als ‘halve tien’ de vervanger van Mario Götze. ‘Een nieuwe ervaring.’

