Hoe een Ierse zanger honderden PSV-supporters opwarmt voor de clash met FC Kopenhagen: ‘Amazing’

PSV staat voor twee cruciale opdrachten, terwijl ook volgend seizoen al volop aandacht vraagt

Voor PSV begint zondagmiddag wéér een week van de waarheid, met FC Utrecht-uit (aftrap 14.30) als eerste opdracht. De Eindhovenaren moeten in de eredivisie in de race om de titel zien te blijven met koploper Ajax, dat vrijdagavond op het nippertje won bij Cambuur. Donderdag wacht in Denemarken vervolgens de ontknoping in het duel met FC Kopenhagen, waartegen PSV eerder deze week in eigen huis op 4-4 uitkwam.

13 maart