Hoe een ingeving ineens wereldnieuws werd: Eindhovenaar spotte Mario Götze op de Willemstraat

Rooijakkers is hartstochtelijk PSV-fan en liefhebber van transferperiodes in de voetballerij. Mensen met die hobby zien op een slotdag van de transferperiode soms in alles iets wat aanleiding kan geven om uit te gaan van een transfer naar hun club. Ze slaan soms een beetje op hol. Hele internetfora worden in die tijden volgeschreven, de transferliefhebbers zitten voortdurend op hun mobieltje om het laatste nieuws te checken en wachten in spanning af. De komst van Mario Götze - 63-voudig Duits international en een absolute ster in het land van de oosterburen - was echter niet voorzien.