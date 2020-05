Hoe een PSV-shirt met Brabantse blokken het mooiste Nederlandse uitshirt ooit werd

Elf jaar na de introductie is hij trots op de erkenning van een vakjury. ,,Het shirt bleek een een schot in de roos en was toen ook een knaller in de verkoop, herinner ik me.” Kentie is momenteel directeur van stadsmarketingorganisatie Eindhoven 365 en citymarketeer in de Lichtstad. Toenmalig collega Arne van Breugel werkt nog wel bij PSV, als manager merchandising & licensing Arne van Breugel van PSV. ,,Er moest meer ‘clubidentiteit’ in de shirts van PSV komen, zo vond kledingpartner Nike een jaar of twaalf geleden”, zegt hij. ,,We wilden met dit shirt iets meer regionaal karakter aan de uitstraling van PSV geven. Op een gegeven moment heb ik het idee geopperd om de Brabantse blokken in het shirt te verwerken en dat is intern omarmd. De gedachte was eerst om een shirt in rood-wit-blauw uit te brengen, maar na gesprekken met Nike viel de keuze toch op zwart.”