Hoe een vermeende ‘slapzak’ nu de vechtmachine is geworden die PSV voorbij Ajax helpt

VOORBESCHOUWING PSV wil af van piek en dal-imago en jaagt tegen NEC op driedui­zend­ste thuistref­fer in de eredivisie

Na de piek van afgelopen donderdag in de thuiswedstrijd tegen Arsenal wil PSV zondagmiddag bevestigen dat het niveau in die wedstrijd geen verrassing was. De Eindhovenaren spelen in de eredivisie thuis tegen NEC, dat in Eindhoven zelden een hinderlijk obstakel is. PSV verloor in eigen huis in de competitie nog nooit van de Nijmeegse formatie, die in 41 duels alleen 4 keer een remise wist mee te nemen.

30 oktober