Hoe Fred Rutten de crisis bij PSV nu kan aanpakken, met vijf basisregels

Jong PSV heeft na het slot van de competitie een duidelijke topscorer in huis

In een vooral na rust levendige stadsderby hebben Jong PSV en FC Eindhoven vrijdagavond gelijkgespeeld: 1-1. De beloften kwamen via topscorer Jason van Duiven op voorsprong, maar kort daarna was Koen Oostenbrink degene die de eindstand op het bord zette. Daarmee sluit Jong PSV de competitie waarschijnlijk af als nummer veertien en FC Eindhoven wordt waarschijnlijk achtste. Door gestaakte wedstrijden is de eindstand nog niet helemaal zeker.