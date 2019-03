Hoe functioneert Van Bommel in de ontbrandende strijd om de landstitel?

1 | Beleid

,,Altijd hetzelfde doen. Onverstoorbaar blijven. Of je nu op een amateurveld of in het grootste stadion ter wereld speelt. Of het nu kwart over twaalf op zondag is of vrijdag om acht uur. Of het nu een oefenwedstrijd is of een internationaal duel.” Dit soort uitspraken typeert Mark van Bommel. Hij bewaakt strak en ogenschijnlijk wat star zijn eigen lijn, maar durft tijdens wedstrijden wel snel in te grijpen als het duel daar naar zijn smaak om vraagt.