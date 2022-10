Hoe PSV blijft zoeken in de spits: Luuk de Jong is bijna weer de vervanger van Luuk de Jong

Knokkend PSV maakt dankzij ijzerster­ke Cody Gakpo na 11 jaar een einde aan Friese vloek

PSV heeft voor het eerst in elf jaar de lastige uitwedstrijd bij sc Heerenveen weer eens in winst omgezet: het werd dankzij een even knap als belangrijk doelpunt van Cody Gakpo 0-1 in het Abe Lenstra Stadion. Een flinke opsteker ook voor de Eindhovenaren, die lieten zien wat ze waard zijn.

