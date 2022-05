Hoe PSV in augustus in de Champions League kan komen: Franse eindstand is nu mede-bepalend

Als komend weekend AS Monaco als derde eindigt in de Ligue 1, is PSV geplaatst bij de loting voor de eerste van twee hordes naar de Champions League. Dat komt omdat PSV op de UEFA-ranking voor clubs hoger staat dan de Monegasken. Dat Monaco derde wordt, is nog allerminst zeker. Ook Olympique Marseille en Stade Rennais hebben nog kansen. Deze ploegen staan boven PSV op de UEFA-ranking. Wordt een van deze teams derde in de Ligue 1, dan is PSV ongeplaatst bij de loting.