Hoe PSV twintig jaar geleden de bekerfinale verloor van FC Twente: ‘Spelers liepen lachend naar de penaltystip’

Het verlies in de finale van 2001, en vooral de manier waarop, is voor de Eindhovenaren misschien wel de meest pijnlijke herinnering in al die jaren. Het was voor winnaar FC Twente de eerste hoofdprijs in het betaald voetbal in 24 jaar. PSV kende een veel grotere historie en was voor de finale favoriet, maar kreeg van de ploeg van toenmalig coach Fred Rutten klop.

Ten Hag en Rutten

In het boek ‘De dag dat de laatste Tukker het licht uitdeed’, blikt schrijver en oud-journalist van Tubantia Gijs Eijsink met de Twentse hoofdrolspelers van toen, onder wie Rutten en huidig Ajax-coach Erik ten Hag, nog eens terug. Daarbij ook oud-PSV'er Tommie van der Leegte, die toen voor de ploeg uit Enschede in actie kwam.

,,We lagen twee penalty’s achter. De spelers van PSV die er nog eentje moesten nemen, liepen lachend naar de elfmeterstip. Ik wist dat het gedaan was en liet me op de grond vallen. Voor de dug-out lag ik op mijn buik met mijn kop in het gras te treuren. Opeens hoorde ik aan de geluiden in mijn omgeving dat er iets bijzonders aan het gebeuren was, maar ik wist niet wat. Ik sprong overeind en zag dat het onmogelijke realiteit was geworden.”

Penaltydrama

FC Twente en PSV moesten 20 jaar geleden na 120 minuten voetbal en een 0-0 stand op de penaltystip uitvechten wie de KNVB-beker mee naar huis mocht nemen. Kevin Hofland, Ruud van Nistelrooy en Mark van Bommel schoten de eerste drie strafschoppen van PSV raak. Jan Vennegoor of Hesselink en Jeroen Heubach misten.

Daarna misten John de Jong, Ronald Waterreus en Joonas Kolkka namens PSV, omdat keeper Sander Boschker uitstekend op dreef was. FC Twente was wel scherp op de stip en troefde PSV af, wat leidde tot ongekende vreugde in Enschede.

Munsterman

Negen jaar later werd de club zelfs een keer landskampioen en leek FC Twente structureel een topclub te worden, maar daarna vergaloppeerde toenmalig voorzitter Joop Munsterman zich en bleek sprake van bestuurlijk wanbeheer. De club degradeerde daarna en is inmiddels weer terug in de eredivisie en daarin middenmoter.