Hoe PSV van dit al bijna afgeschreven seizoen tóch nog een ‘voldoende’ wil maken

PS­V-talenten naar EK: Helmonder Wessel Kuhn (16) ook present

Drie PSV-talenten hebben zich afgelopen week met Oranje onder 17 geplaatst voor het EK in mei, dat wordt georganiseerd in Hongarije. Tygo Land, Eus Waayers en Wessel Kuhn waren present in het elftal dat een gooi gaat doen naar internationaal succes. Ze zijn allemaal geboren in 2006: alleen Land is al jarig geweest en dus al zeventien.