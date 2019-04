Hoe ‘slecht’ of ‘goed’ is dit PSV?

Als PSV in een seizoen geen prijs wint, is het altijd een mislukt seizoen. Pakt de ploeg de landstitel, dan is het automatisch een goed jaar. ,,Topsport kent geen compromissen, het is goed of slecht”, staat op een bordje in de directiekamer van Toon Gerbrands. Over de waarderingen valt uiteraard te twisten. Het eerste jaar waarin Phillip Cocu hoofdtrainer was bij PSV (seizoen 2013-2014) en een extreem jonge ploeg moest opbouwen, was zeker een slecht jaar voor PSV. Een seizoen met in totaal maar 59 punten is naar PSV-begrippen zelfs dramatisch slecht.