Hoe voormalig hoofdsponsor Energiedirect.nl bij PSV uitgenast actief is gebleven

Een kleine acht jaar later is de Bossche onderneming allang niet meer de belangrijkste geldschieter, maar nog wel een van de meest zichtbare sponsoren van PSV. Zonder dat het nog meerdere miljoenen per jaar kost, pakt het bedrijf nog altijd de nodige publiciteit. Hoe lukt dat? Energiedirect pakt zaken soms groots aan, maar zoekt het ook in knusse projecten die dicht bij de supporters van PSV staan.

Romário

De onderneming was eerder bijvoorbeeld betrokken bij de komst van wijlen Diego Maradona naar Eindhoven. Of die van Romário de Souza Faria, toen hij in 2019 nog een keer carnaval kwam vieren in Eindhoven. Dit jaar was de Braziliaanse oud-vedette er opnieuw, om een voetafdruk te maken voor de zogeheten ‘Walk of Fame’ bij PSV. In en nabij het Philips Stadion staan alle afdrukken van het belangrijkste ‘gereedschap’ van de clubiconen in speciale tegels, met de bedoeling dat ze daar voor altijd blijven liggen.

De PSV-kersttrui van 2022

Kersttrui

De andere, knusse, benadering van Energiedirect zit hem in bijvoorbeeld iets simpels als een kersttrui. Voor de zevende keer is deze maand een speciaal stuk textiel ontworpen dat PSV-supporters tijdens de feestdagen kunnen dragen. De meeste PSV-sympathisanten hebben het ding om de een of andere reden omarmd en willen er ook graag een hebben, zo blijkt uit de belangstelling voor het truitje.

Vorige week kreeg het bedrijf naar eigen zeggen in een paar dagen 7.100 aanmeldingen bij een winactie, waarin supporters van PSV dit jaar mogen aangeven waarom ze de trui aan iemand anders willen geven. De voetbalclub zelf verkoopt de trui inmiddels ook in de eigen supporterswinkel (PSV Fanshop), iets waar Energiedirect toestemming voor heeft gegeven.

Uitgenaste marketing

De huidige subsponsor is van plan om er nog jaren mee door te gaan en profiteert via het hebbedingetje nog altijd van de naamsbekendheid die als shirtsponsor is opgebouwd. Het is uitgenaste marketing, waar de nodige supporters nog blij mee zijn ook. Het is niks hoogdravends en ook niet precies te verklaren waarom, maar velen zijn tussen midden en eind december dolblij met iets simpels als een kersttrui.

Luuk de Jong, hier op archiefbeeld, reikt de kersttrui van 2018 uit.