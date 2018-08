Hongerige Zoet is trots op zijn nieuwe contract: 'PSV voelt vertrouwd en goed'

Directeur voetbalzaken ad interim John de Jong toonde zich tevreden dat PSV de goalie binnenboord kon houden. Niet alleen omdat Zoet in de ogen van de clubleiding een goede keeper is en als een van de leiders belangrijk is binnen de selectie. ,,We wilden heel graag dat hij bij PSV bleef. Jeroen is ook iemand die door ons publiek wordt gewaardeerd en andersom is dat ook het geval. Ik ben er blij mee dat we met elkaar en een aantal andere spelers die we al langer bij ons hebben, kunnen doorgaan."