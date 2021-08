Hoopvolle Ramalho ziet volop perspectief ondanks nederlaag in Lissabon: ‘Waren niet efficiënt genoeg’

Nee, André Ramalho (29) zat niet bij de pakken neer na de 2-1 nederlaag tegen Benfica. Hij voelt in elke vezel van zijn lichaam dat PSV de groepsfase van de Champions League nog altijd kan halen. ,,Alles is nog mogelijk: zeker voor onze eigen fans en met onze motivatie om ons te kwalificeren.”

Ramalho toonde zich realistisch. PSV had het zwaar in de beginfase van de wedstrijd, maar dat lag volgens hem niet aan zenuwen of de ambiance in het Estádio da Luz. Ondanks dat er maar 20.000 supporters aanwezig waren, eenderde van de totale capaciteit, heerste er een vijandige, typisch Zuid-Europese sfeer. ,,Dat speelde - denk ik - geen rol. Op sommige dagen lopen de dingen niet zoals we hopen. Ik denk dat we goed hebben gestreden, maar we hadden net iets efficiënter moeten zijn. Benfica kreeg voor rust twee kansen en maakt twee goals, wij niets.”

Daarom werd er in de rust nog eens extra op gehamerd om het eigen spel te blijven spelen. Blijven voetballen, het koppie erbij houden en vooral de aanvallende wapens beter benutten. Dat sorteerde effect: PSV speelde in de tweede helft vele malen beter. Hoe dat kon? ,,Voor rust lieten we al zien dat we genoeg kwaliteit in de ploeg hebben, maar kwam het er niet uit. Het belangrijkst is dat we ons goed terug hebben gevochten”, zei Ramalho.

Onhandig

Dat was ook nodig na die eerste helft, waarin PSV op een 2-0 achterstand kwam. Ramalho baalde met name van de tweede tegentreffer, die viel wel erg onhandig. ,,Dat was onnodig, maar in de tweede helft hebben we alsnog ons ware gezicht laten zien. We kregen veel kansen en hebben die goal verdiend, en eigenlijk nog een tweede.”

Toch biedt de 2-1 nederlaag in Lissabon perspectief. De heenwedstrijd bewijst dat het zeker nog niet gespeeld is, helemaal niet omdat PSV nog thuis speelt. Eerder kolkte het Philips Stadion tegen Galatasaray en FC Midtjylland, weet Ramalho. ,,We hadden liever gewonnen, maar we kennen onze kwaliteiten en weten wat ons te doen staat.”