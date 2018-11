Hopen op een glimp van Messi: spelers FC Barcelona arriveren bij Art Hotel in Eindhoven

De selectie van FC Barcelona zette dinsdag in het begin van de middag voet op Eindhovense bodem. De Spanjaarden overnachten in het Art Hotel, waar zich in de namiddag enkele tientallen mensen verzamelden om de aankomst van FC Barcelona met eigen ogen te bekijken. Voor de liefhebber is er nog één kamer vrij in het hotel: de Loft Junior Suite. Deze geluidsdichte kamer, voorzien van onder andere een marmeren vloer en een inloopdouche, is te boeken voor 360 euro exclusief belastingen en toeslagen.