Huis en haard verruild voor de jungle: Brabants trio strijdt met Derby County om promotie

Welkom in de jungle, kreeg Twan Scheepers in de zomer te horen toen hij zich voorstelde aan een aantal Britse sportjournalisten. ,,Nu begrijp ik die opmerking wel”, zegt de 48-jarige Eindhovenaar, die samen met Phillip Cocu en Chris van der Weerden in juli naar Derby County ging. Op het tweede niveau in Engeland strijdt het Brabantse trio met de club om promotie naar de Premier League, de grootste voetbalcompetitie ter wereld. ,,Je hebt te maken met enorme financiële belangen en heftige concurrentie. Allemaal in grote, prachtige en tot de nok gevulde stadions”, zegt assistent-coach Scheepers. ,,En niet te vergeten wedstrijden in de traditionele Engelse voetbalsfeer. Het is bijna niet voor te stellen hoe massaal supporters mee­leven en zich verbonden voelen met hun club. Geweldig. Bij PSV is dat ook zo, maar hier loopt voetbal voor mijn gevoel nog meer als een rode draad door het leven van veel fans.”