Huldiging PSV dag na eventuele kampioenswedstrijd

Er is nog geen sprake van voorbarige euforie en er zijn geen huiden verkocht nu de beer nog niet geschoten is, benadrukken de betrokken partijen. Hoe laat de platte kar op maandag bij een zege op Ajax gaat rijden, is nu nog niet bekend. Ook het tijdstip van een eventuele huldiging is nog niet gecommuniceerd, maar in eerdere jaren was dat altijd rond 19.00 in de avond. Of er zondag tv-schermen in de stad komen te hangen, wordt later op maandag duidelijk.