Hull City koestert Jordy de Wijs en jaagt op Premier League-playoffs: ‘Alles is nog mogelijk’

De supporters van Hull City dragen Jordy de Wijs na negen maanden in Engeland op handen. De voormalig PSV’er draait in ‘The Championship’ een uitstekend seizoen en is een vaste kracht in de defensie van de club uit Kingston upon Hull. Met zijn uitstraling en verdedigende kwaliteiten heeft De Wijs de afgelopen maanden indruk gemaakt op het tweede niveau van Engeland.

Zaterdag probeert de 24-jarige Vlijmenaar met zijn ploeggenoten de promotiedroom levend te houden. De centrale verdediger hoopt met zijn team de Premier League nog te bereiken en wil winnen bij concurrent Middlesbrough, in de 42ste (!) competitiewedstrijd van dit seizoen. Hull begon dit seizoen beroerd, kwam met een opzienbarende opmars en nu strijdt de ploeg nog mee om de laatste plekken in de play-offs.

Het team van De Wijs staat negende in ‘The Championship’, een competitie waarin de wedstrijden in een moordend tempo afgewerkt worden en liefst 46 speelrondes op het programma staan. De zesde plek geeft recht op een ticket dat uitzicht biedt op de Premier League. De huidige kloof is voor Hull nog te overbruggen, ook omdat de ploeg in de slotfase van het seizoen nog tegen de belangrijkste concurrenten speelt. ,,We doen volop mee voor die plaats in de play-offs en hebben een goede serie achter de rug, met drie overwinningen op rij. Die hebben veel vertrouwen gegeven.” Woensdag maakte De Wijs tegen Wigan Athletic zijn eerste goal van het seizoen, een duel dat dankzij zijn treffer in extremis werd gewonnen (2-1).

Op het moment dat je even geblesseerd raakte, ging het bij jullie qua resultaten even minder. Durf je te stellen dat dat met jouw absentie te maken had?

,,Ik denk dat dat toeval is, want we hebben een sterke selectie waar iedereen de plekken goed kan invullen als iemand niet speelt. Dat heeft ertoe geleid dat we nog steeds meedoen om die mooie eindklassering. Om plek zes te halen, moeten we de laatste vijf wedstrijden misschien allemaal winnen en de ploegen boven ons moeten misschien nog wat laten liggen. Maar in deze competitie blijkt vaker dat alles mogelijk is.”

Had je voor het seizoen al gehoopt om met Hull de Premier League misschien te bereiken?

,,Zeker. Het is nu nog mogelijk om er via de playoffs te komen en daar doe je natuurlijk alles voor. Het is voor mij altijd een droom geweest om er ooit in te spelen en de reden dat ik naar Engeland wilde. Bij de transfer naar Hull was het voor mij al een hele duidelijke doelstelling.”

Volg je PSV nog een beetje?