Huub Stevens: PSV kan meer variëren dankzij de komst van Phillipp Mwene

Met de 27-jarige Phillipp Mwene haalde PSV gisteren een geroutineerde speler binnen, die voor het eerst de overgang maakt naar een club die om de prijzen speelt. ,,Het is een jongen die stap voor stap naar dit contract in Eindhoven is toegegroeid”, zegt oud-coach Huub Stevens, die hem in 2014 en 2015 in Stuttgart al bij zijn groep had.