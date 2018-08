Huurdeal Derrick Luckassen afgerond, verdediger van PSV naar Hertha

Kamphuis leidt PS­V-Wil­lem II, PSV won thuis al vijftien keer op rij van de Tilburgers

12:17 Scheidsrechter Jochem Kamphuis is zaterdagavond de arbiter in het duel tussen PSV en Willem II in het Philips Stadion. PSV wil in de vierde speelronde de perfecte score behouden en hoopt het eerste competitieblok zonder puntenverlies af te sluiten.