Ibrahim Afellay geniet bij PSV onder 19 en voelt zich weer ‘kind in snoepwinkel’

Afellay heeft nog de ambitie om door te gaan als speler en liet gisteren doorschemeren dat er nog niets besproken is met de Eindhovense club. De 33-jarige middenvelder heeft al bijna anderhalf jaar geen competitieduel gespeeld. Sinds midden 2016 kwam hij in slechts achttien competitiewedstrijden in actie, iets wat hem veel pijn heeft gedaan. ,,Ik heb er nog heel veel plezier in en voel me nu weer een kleine jongen in een snoepwinkel”, zei hij gisteren bij PSV. ,,Je hebt het gevoel dat je iets is ontnomen”, zei hij over alle wedstrijden die hij de laatste jaren moest missen. Afgelopen winter liet hij zijn contract bij Stoke City ontbinden en sindsdien zit Afellay zonder club.